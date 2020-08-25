وافقت إدارة نادي الهلال على إنهاء عقد نجمه البرازيلي كارلوس ⁧‫ادواردو الذي تبقى فيه نحو 15 يوماً تتضمن بقية لقاءات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين نظير عدم الاستفادة من خدماته في الجولات القادمة، وذلك بعد أن اتضحت حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لأسبوعين ولمنحه فرصة الالتحاق بوجهته الجديدة ⁩التي ستكون إلى فريق شباب الأهلي الإماراتي.وقدمت الإدارة الهلالية شكرها وتقديرها للاعب على ما قدمه خلال فترة تمثيله فريق الهلال الذي امتد لأكثر من 5 أعوام ساهم خلالها بتحقيق 7 ألقاب.وأقامت إدارة نادي الهلال بعد نهاية مباراة الفيصلي التي أقيمت على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود ضمن الجولة 27 من دوري المحترفين حفلة توديع للاعب.يذكر أن ادواردو لعب مع الهلال خلال السنوات الخمس 156 مباراة سجل 81 هدفاً وصنع 23 هدفاً وساهم بـ104 أهداف، ‏ويعتبر هداف الهلال التاريخي، ‏وأول لاعب أجنبي يحقق كل البطولات مع الهلال ‏ويسجل فيها أهدافا، وهي:‏ 2 الدوري السعودي، ‏ 2 كأس السوبر، 1 كأس الملك، 1 كأس ولي العهد، ‏ 1 دوري أبطال آسيا.وكان أول هدفٍ سجله مع الهلال في مرمى فريق النصر الذي من خلاله حقق بطولة السوبر 2015، وآخر هدف أمام النصر أيضا عندما سجل الهدف الثالث ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي أقيمت مطلع الشهر الجاري.