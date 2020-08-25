أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الثلاثاء) قرارين بتغريم لاعب نادي الفتح محمد صلاح الفهيد 10 آلاف ريال، وإيقاف لاعب نادي أبها عمار النجار مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال.

وأوضحت لجنة الانضباط أن مخالفة لاعب الفتح محمد الفهيد تمثلت في استخدام اللعب العنيف تجاه لاعب من فريق الاتفاق في المواجهة التي أقيمت بينهما ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مما أدى إلى طرده مباشرة من قبل الحكم، وذلك حسب ما ورد في تقرير حكم المباراة.

وقررت اللجنة معاقبة اللاعب محمد الفهيد بتغريمه 10 آلاف ريال، إضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب عن البطاقة الحمراء، مشيرة إلى أن القرار غير قابل للاستئناف.

وأضافت اللجنة أن مخالفة لاعب أبها عمار النجار تمثلت في محاولته الاعتداء على لاعب الحزم وذلك بعد نهاية المباراة التي جمعتهما ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك وفقاً لتقرير مراقب المباراة الوارد للجنة

وقررت اللجنة معاقبة اللاعب عمار النجار بإيقافه مباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، مشيرة إلى أن القرار غير قابل للاستئناف.