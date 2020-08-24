اعتمدت اللجنة التنظيمية للشراع والتجديف بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترشيح المهندس محمد بن خالد حضراوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتجديف، عضوا وممثلا للاتحاد في اللجنة.

وهنأ نعمان راشد الحسن أمين عام اللجنة المهندس محمد حضراوي بمناسبة ترشيحه واعتماد عضويته في اللجنة التنظيمية للشراع والتجديف، متمنيا له النجاح والتوفيق وتحقيق الأهداف المرجوة لتطوير الرياضة.

من جانبه ثمن سعادة المهندس محمد بن خالد حضراوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتجديف، لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اهتمامه الدائم بالرياضة والرياضيين، وحرصه على تعزيز مكانة الاتحادات المحلية دولياً واقليمياً.

وقدم شكره وامتنانه للأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية مدير العلاقات الدولية، على دعمه للاتحاد وممثليه، في اللجان والاتحادات الدولية، لتوسيع الحضور والتواجد السعودي خليجياً وعربيا وآسيويا ودوليا.

وقال حضراوي: «نتطلع في الاتحاد السعودي للتجديف إلى تطوير الرياضة في المنطقة ونشرها وتعزيز حضورها، وتوسيع دائرة الشراكات والفعاليات».

وأضاف: «نطمح في أن تكون المملكة العربية السعودية مركزا ومرجعا أساسيا لرياضة التجديف على مستوى الخليج، وبإذن الله سيتحقق هذا الأمر بتعاون وتكاتف الجميع».