أمنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي للكرة الطائرة حقائب رياضية لجميع الحكام، وذلك بدعم من رئيس اللجنة الرئيسية عضو مجلس الإدارة عبدالله العدوان.ويأتي ذلك من خلال التطوير الكبير الذي يشهده التحكيم السعودي الذي أثبت حضوره في المحافل الدولية والآسيوية وحقق العديد من النجاحات حتى أصبح مطلبا في جميع البطولات.وأشاد رئيس لجنة الحكام عبدالله العدوان بالدعم والاهتمام اللذين يقدمهما رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين وأعضاء مجلس الإدارة للحكام والتحكيم، موضحاً أن الحكم السعودي أصبح مميزاً على مستوى المشاركات الداخلية والخارجية.يذكر أن اللجنة الرئيسية للحكام حرصت على إقامة وتكثيف العديد من الدورات والمحاضرات عن بعد للحكام بواقع 300 حكم، حاضر فيها الحكم الدولي سعد اليحيوي لتقديم كل ما هو جديد في قانون اللعبة ومتابعة متطلبات الحكام قبل استئناف المنافسات المحلية التي توقفت بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد، وقد لاقت حضوراً لافتاً من جميع الحكام.