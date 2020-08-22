تصدر نادي الباطن دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الدرجة الأولى بعد فوزه اليوم (السبت) على نظيره حطين بهدف دون مقابل سجله اللاعب فهد الشمري في الدقيقة 55 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين على أرض ملعب الباطن بحفر الباطن، وبهذه النتيجة رفع الباطن رصيده إلى 63 نقطة منفرداً بصدارة الدوري، وبعد نهاية المباراة احتفل اللاعبون مع الجهازين الإداري والفني بغرفة الملابس متعاهدين على مواصلة المشوار.

وقدم الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ محافظة حفر الباطن مكافأة للاعبي الفريق الأول والجهازين الفني والإداري وذلك بعد الفوز الذي حققه الفريق على حطين اليوم وتصدره لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الدرجة الأولى.

من جانبه شكر رئيس النادي الأستاذ ناصر الهويدي محافظ محافظة حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود على وقفاته بجانب النادي الغير مستغربة مباركاً له فوز الفريق وتصدره للدوري.