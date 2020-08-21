يستضيف الباطن غداً (السبت) على ملعبه بحفر الباطن ضيفه حطين في مواجهة ضمن مباريات الجولة 32 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الدرجة الأولى في مباراة تعد مهمة جدا للسماوي لمواصلة مشواره للعودة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الدوري الممتاز.

ويسعى الباطن لتحقيق النقاط الثلاث ورفع رصيده إلى 63 نقطة، وكان الفريق اختتم تحضيراته الأخيرة للمواجهة، حيث أجرى تدريباته الأخيره اليوم (الجمعة) على ملعب النادي الرئيسي، بدأت بتمارين تكتيكية متنوعة فيما اختتمت بمناورة على منتصف الملعب طبق من خلالها الكابتن خوسيه جاريدو الطريقة التي سيدخل بها مواجهة الغد.