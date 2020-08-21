في سبيل تنمية وتطوير العلوم التدريبية أثناء فترة التوقف التي تتزامن مع جائحة كورونا وتوقف المنافسات سعى عدد من مدربي التايكوندو بالمملكة لتطوير أنفسهم من خلال الدورات الدولية التي يقيمها الاتحاد العالمي للتايكوندو WT وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي (عن بعد)، فقد حصلت المدربة السعودية سحر حسين مؤمنة والمدرب الدولي السعودي زهير حسن أبوالرحى على شهادة التدريب الدولية (المستوى الثاني) فيما حصل عدد (11) مدربا ومدربة على الدورة الدولية لمدربي التايكوندو (المستوى الأول) عن بُعد التي نظمها الاتحاد العالمي للتايكوندو باستضافة الاتحاد الكويتي للتايكوندو، وهم سلطان طلال الذيب، فهد غازي الحربي، بدر عبدالرحمن المحيسن، عبدالله أحمد المالكي، رائد عبدالله الدوخي، والمدربات هن ريم غازي أبوبكر، ريما عبدالكريم عنانبه، رهف الجوهي، أميرة الآغا، علياء صالح، فادان نهى قاسم الميمني.

من جانبه، هنأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد بن طالع العمري كوكبة المدربين والمدربات على هذا التفوق في تلك الدورة الدولية، مشيداً باهتمامهم بصقل مهاراتهم الفنية والتدريبية من خلال التحاقهم واستفادتهم بالدورات الدولية التي ينظمها الاتحاد العالمي للمدربين والحكام على حدٍ سواء.