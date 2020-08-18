تلقت «عكاظ» تعقيباً من الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن الخبر المنشور في الصحيفة بتاريخ 13 أغسطس والخاص بالحكم الفرنسي بينوا باستيان الذي أدار مواجهة النصر والهلال ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونفى اتحاد الكرة في التعقيب صحة الخبر الذي أشار إلى اسبتعادهم الحكم الفرنسي من قيادة مباريات الدوري، مشيراً إلى أن الحكم عاد إلى بلاده بشكل مبرمج مسبقاً.

وجاء التعقيب الذي تلقته «عكاظ» على النحو التالي:

سعادة الأستاذ/ عادل النجار المحترم

رئيس القسم الرياضي في صحيفة عكاظ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد

نشكر لكم حرصكم الدائم على نشر أخبار الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتغطية أنشطته وفعالياته.

اطلعنا على الخبر المنشور بصحيفتكم يوم الخميس 13 أغسطس، ونود أن نؤكد لكم أن الخبر غير صحيح، كما أن سعادة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر المسحل لايتدخل في إجراءات تكاليف الحكام التي تقع تحت مظلة لجنة الحكام بشكل مستقل تماما.

ونود أن نوضح لكم أن الحكم الفرنسي الدولي بينوا باستين الذي قاد لقاء فريقي النصر والهلال الأخيرة عاد لبلاده بشكل مبرمج مسبقًا لارتباطاته ولكونه سيخضع للحجر ببلاده عند عودته بحسب البروتكول الصحي بفرنسا.

كما نود أن نفيدكم باعتزازنا بالدور الإعلامي الذي تقوم به صحيفتكم الغراء التي نتمنى أن تستفسر بشكل رسمي عبر نافذة التواصل الإعلامي المتاحة لجميع وسائل الإعلام للحصول على الإيضاحات المطلوبة بكل رحابة صدر منعاً لنشر أخبار لاتمثل صورة العمل واستقلالية اللجان باتحاد الكرة..

ونود في الختام شكركم على دعمكم وشراكتكم لمنظومة كرة القدم، والتكرم بنشر تعقيبنا في صفحاتكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..