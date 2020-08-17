جانب من معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة السلة الداخلي
جانب من معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة السلة الداخلي
انطلق معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة السلة الداخلي من خلال ثلاث مجموعات في الرياض والمدينة المنورة وجدة والذي يستمر إلى منتصف شهر سبتمبر، وذلك بهدف إعداد المنتخب لتصفيات البطولة الآسيوية، لحين تحديد موعد استكمالها من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة السلة.
وأوضح عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المنتخبات الدكتور غسان طاشكندي أن الهدف من المعسكر الداخلي للفترة الحالية هو إعداد وتهيئة اللاعبين بعد فترة الانقطاع الطويلة بسبب جائحة كورونا، وإعدادهم وتجهيزهم بدنياً وفنياً في حالة إقرار تحديد موعد استكمال التصفيات.
وزاد طاشكندي أنه تم اختيار 36 لاعباً في المرحلة الأولى وتم تكليف مدرب المنتخب علي السنحاني بالإشراف على مجموعة جدة، ويساعده خلدون المولد وإدارياً محمد الغامدي، بينما تم تكليف المدرب عبدالرحيم لال، وإدارياً أحمد رباح بالإشراف على مجموعة المدينة، وتم تكليف إبراهيم البيشي وعبدالله النفيسة كمدربين وإدارياً صالح الخليفي على مجموعة الرياض.
وثمن طاشكندي دعم ومتابعة رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالإله بن شعيل لإعداد المنتخب للفترة القادمة وتوفير جميع متطلبات إنجاح المعسكر.