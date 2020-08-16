اختتمت يوم أمس (السبت) الجولة التأهيلية الأولى من بطولة FunXtreme الصيفية للكارتينج بميدان ديراب لسباقات السيارات والدراجات النارية، تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.



وتتزامن البطولة التي انطلقت يوم 8 من الشهر الجاري وتختتم في 5 سبتمبر مع عودة الأنشطة الرياضية في المملكة العربية السعودية والتي توقفت طيلة الفترة الماضية جراء جائحة الكورونا.



وبهذه المناسبة عبّر المهندس عمار القاضي الرئيس التنفيذي لـ FunXtreme عن سعادته للإقبال الكبير الذي لاقته البطولة منذ انطلاقها، لافتاً إلى أن عودة المنافسات الرياضية للحلبة واكبتها إجراءات احترازية على أعلى المستويات وبحسب الأنظمة والقوانين الصادرة عن الجهات المختصة.



وأوضح القاضي أن البطولة تعتمد بشكل رئيسي على نظام النقاط، حيث تقام المراحل التأهيلية يومياً ولمدة ثلاثة أسابيع فيما سيكون الأسبوع الرابع موعداً للنهائيات، ويحصل صاحب المركز الأول على 24 نقطة والمركز الثاني على 23 نقطة مع خصم نقطة واحدة نزولاً بحسب الترتيب حتى المركز العاشر، فيما سيحصل جميع المتسابقين ما دون المركز العاشر على 14 نقطة، ويحق لجميع المتسابقين المشاركة في جميع المراحل التأهيلية لتحسين مراكزهم وجمع أكبر عدد ممكن من النقاط، مبيناً أن صاحب أسرع لفة سيحصل على 5 نقاط إضافية عند نهاية كل مرحلة، كما يحق للراغبين الاشتراك يومياً طيلة أيام المراحل التأهيلية لجمع أكبر عدد من النقاط وزيادة فرص التأهل.



وكشف الرئيس التنفيذي لـ FunXtreme في ختام حديثه أن اللجنة المنظمة خصصت جوائز مالية قيّمة للمراكز الأولى، كما سيتم منح جميع المتأهلين للمرحلة النهائية شهادات مشاركة في البطولة، موجهاً الشكر والتقدير لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل على جهودهما ومتابعتهما الدائمة في سبيل تطوير رياضة السيارات وتحفيز الشباب على ممارستها في الأماكن المخصصة.