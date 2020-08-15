أكدت وزارة الرياضة أنه تم منع 6 أشخاص من الدخول لمباريات اليوم (السبت) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد ثبوت مخالطتهم لحالات مصابة بفايروس «كورونا» المستجد، وظهور حالاتهم الصحية في تطبيق «توكلنا»، موضحة أنهم من خارج الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين.وأشارت الوزارة في بيان عبر «تويتر»، إلى أن ذلك يأتي وفقاً للإجراءات والبروتوكولات الصحية التي تتبعها المنشآت الرياضية وما تتضمنه من متابعة لكل المستفيدين منها خلال تواجدهم بها، بالتعاون من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا».