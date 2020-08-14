استقبلت صحة الطائف ممثلة بالصحة العامة، مساء اليوم (الخميس)، المنتخب السعودي لدرجة الشباب لكرة القدم، لأخذ عينات فحص ⁧‫فايروس كورونا من الأنف لعدد 40 شخصاً⁩.

وقد تم أخذ عينات الفحص بطريقة آمنة والتي تهدف للاطمئنان على صحة اللاعبين وأعضاء الفريق، في ظل ما فرضه الموقف من تباعد اجتماعي والتزام بارتداء الكمامة مع الاستمرار بتعقيم اليدين، تنفيذاً للإرشادات الاحترازية والوقائية المعلن عنها من وزارة الصحة بشكل مستمر.

وأشاد لـ«عكاظ» مدير المنتخب السعودي لدرجة الشباب لكرة القدم علي الحسينان، بما وجده من تعاون من قبل صحة الطائف واستجابتهم السريعة لعمل عينات فحص فايروس كورونا لفريق المنتخب في محل إقامتهم بمحافظة الطائف.