وقّع الاتحاد السعودي للريشة الطائرة اتفاقية تعاون مشترك مع اللجنة البارالمبية السعودية لتدريب لاعبي ولاعبات اللجنة وإقامة المنافسات الداخلية والمشاركة في البطولات الآسيوية والدولية.

جاء ذلك في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها في مقر اللجنة البارالمبية السعودية بحضور رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن بن محمد المقرن، ورئيس اللجنة البارالمبية السعودية أحمد بن عبدالعزيز المقيرن.

وتتعدد الخدمات والبرامج التي سوف يتم تقديمها للاعبين واللاعبات في إطار الاتفاقية لتغطي كافة أوجه الدعم والتسهيل من حيث توفير الأدوات وتأهيل الكوادر التدريبية للتدريب في مجال اللعبة عبر إلحاقهم بمجموعة من الدورات التدريبية للعبة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة.