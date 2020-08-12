حقق قطبا المدينة المنورة أحد والأنصار نتائج إيجابية خارج الديار، بعد فوز الأول على مستضيفه الجيل بهدفين دون رد، في حين تعادل الأنصار مع مستضيفه الخليج بهدفين لكل منهما ضمن لقاءات الجولة ٣٠ من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

وعوّض أحد جماهيره بفوزٍ ثمين بعد خسارته على ملعبه من القادسية بخماسية في الجولة الماضية، بعد أن حقق الفوز مساء اليوم على الجيل صاحب المركز ١٣ بهدفي شهاب زوغلامي في الدقيقة (٤٤)، وحسام سديري في الدقيقة (٤٨)، ليصل أحد إلى المركز الخامس بـ(٥٣) نقطة، ويفصله عن العين متصدر الدوري (٥) نقاط.

وأحرز الأنصار نقطة ثمينة بعد أن لعب شوط المباراة الثاني بعشرة لاعبين إثر إقصاء قائد الفريق حمزة أيت واعمر بالبطاقة الصفراء الثانية في أواخر الشوط الأول، حيث سجلت أهداف الفريق في الدقيقة (٢٤) عن طريق لاعب الخليج فهد الرشيدي (خطأ في مرماه)، فيما أحرز الأنصار هدف التعادل في الدقيقة (٩٦) عن طريق مهاجمه البديل نايف الرحيلي، ليصل مجموع نقاط الفريق إلى (٣٠) نقطة في المركز (١٦).

ويعتبر جمهور الأنصار تعادل اليوم بالثمين نتيجة لظروف المباراة، لاسيما بعد خسارة الفريق اللقاء الماضي على أرضه من المجزل ضمن الجولة (٢٩).