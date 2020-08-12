دشن عدد من الرياضيين في منطقة المدينة المنورة المجلس الرياضي الأول بالمنطقة، بمبادرة من المؤرخ والباحث الرياضي أحمد مرشد.



وقال الدكتور محمد عبد السلام في الكلمة الافتتاحية إن الفكرة تعد رائدة على مستوى المملكة وخطوة مهمة لجمع شمل الرياضيين من خلال هذا المجلس، مثمناً هذه الخطوة التي تصب في خدمة الرياضة في المنطقة.



من جهته، نوه لاعب الأنصار السابق عدنان الأحمدي في كلمة الرياضيين بفكرة تأسيس المجلس الذي سيكون نواة في جمع شمل الرياضيين في المنطقة، وطرح كل ما يهتم بالجانب الرياضي والاجتماعي.



بدوره، قدم لاعب أحد والهلال السابق عبدالله فودة في كلمة ألقاها نيابة عنه خالد حبش الشكر والتقدير لأحمد مرشد على انطلاق تأسيس هذا المجلس الذي سيخدم منطقة المدينة المنورة وتعزيز وربط الأندية الرياضية ببعضها.



وقدم صاحب فكرة تأسيس المجلس الشكر والتقدير لجميع الحضور والداعمين لهذا الحفل والتجمع والذي سيساهم بشكل كبير في توثيق العلاقات بين الرياضيين في المنطقة، لافتاً إلى أن أعضاء المجلس سيرفعون خطاباً إلى وزارة الرياضة ليكون تحت مظلتها ويأخذ الطابع الرسمي، كما قدم شكره لقناة المدينة الإعلامية على دعمها وتبنيها للفكرة، وفي ختام الحفل تم تكريم الحضور والداعمين لتأسيس المجلس.