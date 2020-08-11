أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تغريم نادي الوحدة 22.500 ريال، وتغريم لاعب نادي الشباب ألفريد جون ندياي 20 ألف ريال وإيقافه مباراتين.

وفي التفاصيل التي نشرها الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم (الثلاثاء)، تمثلت مخالفة نادي الوحدة في حصول 8 من لاعبيه على بطاقات صفراء أثناء مواجهة فريق الشباب ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في 5 أغسطس الجاري، وتقرر إلزام النادي بدفع غرامة مالية قدرها 22.500 ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، فيما أوضحت اللجنة أن القرار غير قابل للاستئناف.

كما أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق ثبوت مخالفة لاعب نادي الشباب ألفريد جون ندياي، وذلك لاستخدامه سلوكا مشينا تجاه لاعب من فريق الوحدة في المواجهة ذاتها، ما أدى إلى طرده مباشرة من قبل الحكم، وقررت اللجنة إيقاف اللاعب مباراتين بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.

كما ألزمت اللجنة اللاعب بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، مبينة أن القرار غير قابل للاستئناف.