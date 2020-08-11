أكد المشرف العام على فريق الباطن الحميدي المطيري جاهرية فريقه لمواجهة نجران اليوم (الثلاثاء) ضمن الجولة 30 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الدرجة الأولى.



وقال: «أكملنا جاهزيتنا للمواجهة، ونجران فريق جيد ومنظم، وعلى ثقة كبيرة بأن يظهر فريقنا بالمستوى المأمول لتحقيق النقاط الثلاث».



وأشاد المطيري بمستوى فريقه الذي ظهر من خلاله في الجولة الماضية، مؤكداً أنهم سيسعون لمواصلة تقديم ما هو مأمول منهم لتحقيق الهدف المنشود وهو العودة لدوري المحترفين.



واختتم الفريق الأول تحضيراته الأخيرة لمواجهة نجران، بتمارين تكتيكية متنوعة، ومناورة على منتصف الملعب.