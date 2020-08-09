بعد توقف دام 5 أشهر عادت منافسات بطولة SWS SPRINT العالمية للكارتينج على حلبة FunXtreme بميدان ديراب لسباقات السيارات والدراجات النارية.

واستضافت الحلبة أمس (السبت) جولتين من البطولة التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للكارتينج CIK لفئتي (Senior، Junior) بمشاركة أكثر من 22 متسابقاً.

وشهد السباق منافسة كبيرة بين المتسابقين، وكان للفة الأخيرة الكلمة الفصل لتحديد المراكز الأولى، إذ حسم سعود المسعود الجولة لصالحه ضمن فئة Senior، وحل في المركز الثاني متعب الصقهان، فيما حل وليد فلاتة في المركز الثالث.

وفي فئة Junior حصل أحمد السيسي على المركز الأول، وعلي مرهون على المركز الثاني وعبدالإله الطيب جاء في المركز الثالث.

وعقب مراسم التتويج أكد المهندس محمد الطيب رئيس مجلس إدارة FunXtreme أن عودة البطولات للحلبة يعني الكثير لمحبي هذه الرياضة إذ إن شغف القيادة والتنافس هما العنوان الأبرز، لافتاً إلى أن المنافسة بين المتسابقين كانت مثيرة حتى الأمتار الأخيرة التي حسمت الترتيب.

ووجه الطيب الشكر والتقدير لوزير الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ولرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل على جهودهما ومتابعتهما الدائمة التي كان لها الأثر الأبرز في عودة المنافسات على ميدان FunXtreme.

ويشارك في بطولة SWS أكثر من 7500 متسابق على مستوى العالم إذ يتأهل أصحاب المراكز الأولى من كل دولة إلى نهائيات البطولة والمقرر إقامتها بداية عام 2021 في دبي.

وقال الطيب: حريصون على تقديم أعلى مستوى من الأداء كفريق عمل في الحلبة، إذ شهدت الحلبة العديد من التطورات خلال فترة التوقف منها تطوير جانب الأمان وتوسعة المسارات بما يتناسب مع تطلعات المشاركين، إضافة إلى تعزيز الأنظمة الالكترونية وأنظمة التوقيت العالمية لتعزيز مكانتنا في هذه الرياضة على مستوى المملكة والمنطقة، إضافة إلى التزامنا التام بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة.

وأكد رئيس مجلس إدارة FunXtreme في ختام حديثه أن الحلبة ستستضيف عدداً من البطولات تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، مهنئاً الفائزين بالجولة، ومتمنياً حظاً أوفر لمن لم يحالفه الحظ في منافسات هذا اليوم.