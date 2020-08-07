أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الملاعب الأربعة التي سيقام عليها ما تبقى من لقاءات دوري أبطال آسيا لهذا العام والتي ستقام الشهر المقبل ويمثل الوطن فيها كل من: الهلال والنصر والأهلي والتعاون.

وسيخوض الأهلي متصدر المجموعة الأولى لقاءاته المتبقية على استاد خليفة الدولي باستثناء مباراته مع الاستقلال الإيراني على استاد الجنوب، أما الهلال وصيف متصدر المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن باختاكور، سيخوض لقاءاته على استاد الجنوب عدا شباب الأهلي الإماراتي على استاد خليفة الدولي.

فيما سيخوض فريق التعاون متصدر المجموعة الثالثة لقاءاته على استاد المدينة التعليمية، والنصر وصيف متصدر المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن المتصدر السد القطري سيخوض لقاءاته على استاد جاسم بن حمد باستثناء لقائه أمام العين الإماراتي على استاد المدينة التعليمية.

وستقام مباريات دور المجموعات خلال الفترة من 14 إلى 24 سبتمبر ثم مباريات ثمن النهائي من 26 إلى 27 سبتمبر، وربع النهائي 30 سبتمبر، ونصف النهائي يوم السبت 3 أكتوبر، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.