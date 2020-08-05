يستضيف فريق الوحدة ثالث الدوري، نظيره فريق الشباب ثامن الدوري، مساء اليوم (الأربعاء) عند الساعة 7:30 على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، فيما يستضيف فريق العدالة متذيل الدوري نظيره فريق الاتفاق عاشر الدوري وذلك عند تمام الساعة السابعة مساءً على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ويأتي هذان اللقاءان ضمن لقاءات الجولة الـ23 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.فعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، يدخل فريق الوحدة لقاءه أمام الشباب بحثاً عن زيادة غلته من النقاط والمنافسة على المقاعد المؤهلة لدوري أبطال آسيا، ويجد فريق الوحدة منافسة قوية من الأهلي والفيصلي وكذلك ضيفه في لقاء الليلة الشباب والذي تفصل بينهما 8 نقاط فقط، ويملك فريق الوحدة 39 نقطة حصدها من 13 انتصاراً ولم يتعادل فيما خسر في 9 لقاءات، وله من الأهداف 35 هدفاً وعليه 28 هدفاً، فيما يدخل فريق الشباب هذا اللقاء لتكرار فوزه في جولة الذهاب وتقليص الفارق النقطي بينه وبين مستضيفه والمنافسة على إحدى بطاقات التأهل الآسيوية، ويملك الشباب 30 نقطة جمعها من 9 انتصارات و4 تعادلات و9 خسائر، وله من الأهداف 28 وعليه 30 هدفاً.وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يخوض فريق العدالة ضيف دوري المحترفين لقاء مهم ويحدد مصيره في دوري المحترفين عندما يستضيف فريق الاتفاق حيث يطمح العدالة لتحقيق الثلاث نقاط والهروب من المركز السادس عشر والأخير، على أمل تعثر منافسيه على الهبوط، حيث يملك الفريق 17 نقطة فقط جمعها من 3 انتصارات و8 تعادلات و11 خسارة وله 21 هدفاً وعليه 41 هدفاً، وإذا ما أراد الفريق البقاء في دوري المحترفين لموسم آخر فعليه الفوز في لقاء الليلة ومواصلة الانتصارات في بقية اللقاءات السبعة القادمة.أما فريق الاتفاق فيدخل هذا اللقاء محتلاً المركز العاشر برصيد 29 نقطة جمعها من 9 انتصارات وتعادلين و11 خسارة، وله من الأهداف 34 وعليه 29 هدفاً، ويعد الفريق ليس ببعيد عن المهددين بالهبوط، والفوز في لقاء الليلة مهم كذلك للاتفاقيين للذهاب لمناطق الأمان مؤقتاً، أما الخسارة فستجعله من المهددين بالهبوط.