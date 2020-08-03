قدم رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم معيض الشهري اعتذاره عن الاستمرار في رئاسة اللجنة نظراً لظروفه الخاصة.

من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد ياسر المسحل شكره وتقديره للشهري مثمناً جهوده التي بذلها في الفترة السابقة، ومتمنياً له التوفيق في مسيرته الحالية عضواً في المجلس.

كما قرر مجلس الإدارة تكليف عضو اللجنة الحالي جابر بن سعد الجهني رئيساً للجنة حتى إشعار آخر.

الجهني حاصل على بكالوريوس القانون من جامعة الملك عبدالعزيز مع مرتبة الشرف الأولى، وشارك في العديد من الدورات في القانون.