وجّه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتسمية الجولة القادمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، بمسمى «عيدنا عيدين».

وتأتي هذه التسمية احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وخروجه من المستشفى سالماً معافى -بحمد الله-، الذي تزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك كمحبة وتقدير وعرفان من جميع الرياضيين في المملكة، لما يجده القطاع الرياضي من دعم متواصل واهتمام دائم من القيادة بكل الرياضيين.

يذكر أن المنافسات الكروية ستعود بعد غدٍ (الثلاثاء) بعدة مواجهات، بعد أن توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد، التي سجلت فيها المملكة العربية السعودية نجاحًا باهرًا في كل الخطوات التي اتخذتها للتصدي لهذه الجائحة.