علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أرسل تعميما لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، يفيد بأن آخر موعد لاستقبال طلبات تمديد عقود اللاعبين المنتهية عقودهم مع أنديتهم هو يوم الاثنين القادم.ويعتبر لاعب النادي الأهلي سلمان المؤشر من بين عدد من اللاعبين الذين لم يصلوا إلى اتفاق مع أنديتهم لتجديد عقودهم المنتهية، إذ سيكون الجهاز الفني في النادي الأهلي بقيادة المدرب فلادان مجبراً على استبعاد المؤشر من قائمته التي ستستكمل الموسم في حال لم يتوصل النادي إلى اتفاق مع اللاعب على تجديد عقده قبل الموعد النهائي الذي يوافق يوم الاثنين القادم.