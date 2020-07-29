اكتفى مدرب الباطن السيد خوسيه جاريدو بتدريب صباحي اليوم (الأربعاء)، حيث اشتمل التدريب الذي أقيم على ملعب النادي الرئيسي، على تمارين لياقية عبر عدة محطات متنوعة، وبعدها طبق اللاعبون العديد من التمارين التكتيكية المتنوعة.

واختتمت التدريبات بمناورة على كامل مساحة الملعب، فيما أراح الجهاز الفني اللاعبين عن تدريبات اليوم المسائية، ومنحهم إجازة لمدة يومين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن تعاود التدريبات يوم السبت القادم تحضيراً لمواجهة الشعلة يوم السادس من شهر أغسطس في حفر الباطن وذلك ضمن الجولة 29 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الدرجة الأولى.