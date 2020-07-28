كشفت مصادر «عكاظ» أن الساعات القليلة القادمة ستشهد إغلاق ملف اللاعب الدولي عبدالفتاح عسيري بشكل نهائي، إذ أفادت المصادر بأن إدارتي الأهلي والنصر توصلتا إلى اتفاق نهائي بشأن شراء نادي النصر للمدة المتبقية من عقد اللاعب مع النادي الأهلي مقابل (٥ ملايين ريال).وعلمت «عكاظ» أن الاتفاق بين الطرفين اشتمل على استمرار عسيري مع النادي الأهلي حتى نهاية مباريات الفريق في مسابقتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، على أن يقوم النصر بتسجيل اللاعب في قائمته لمباريات دوري أبطال آسيا للنسخة الحالية، حيث سيرتدي عسيري القميص الأصفر فور نهاية مشاركات الأهلي المحلية في هذا الموسم.كما كشفت المصادر أن الداعم النصراوي عبدالعزيز بغلف تكفل بمبلغ 3 ملايين ريال من إجمالي مبلغ شراء عقد اللاعب، وسددت إدارة نادي النصر مبلغ مليون ريال، فيما تنازل عبدالفتاح عسيري عن مبلغ مليون ريال من مستحقاته المالية لدى النادي الأهلي قبل انتقاله بشكل نهائي إلى النصر.يُذكر أن «عكاظ» انفردت بكافة تفاصيل مفاوضات عبدالفتاح عسيري مع نادي النصر خلال الفترة الماضية.