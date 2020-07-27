وقعت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج مع اللاعب حسن الجبيري (28 عاما) لمدة 3 سنوات قادمة. وكانت «عكاظ» قد أشارت الأسبوع الماضي إلى دخول مدافع نادي جدة حسن الجبيري الفترة الحرة التي يحق له من خلالها التوقيع لأي ناد، وأن اللاعب محط أنظار أندية دوري المحترفين. وسينضم الجبيري لصفوف «عنابي سدير» بداية من الموسم القادم.

ووقعت إدارة الفيصلي أمس مع المدافع حسن الجبيري، وقدمت الإدارة شكرها لوكيل اللاعب أحمد المزيني، على الاحترافية العالية في المفاوضات، متمنين للاعب التوفيق مع زملائه لتلبية طموحات ومحبي «عنابي سدير».