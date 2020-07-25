زار رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتجديف المهندس محمد بن خالد حضراوي منتجع نوفا شمال الرياض، لبحث إمكانية ممارسة رياضة التجديف في المرافق الخاصة بالمنتجع.

وعقد حضراوي اجتماعاً مع المدير العام لمنتجع نوفا مايكل فارني، لمناقشة سبل التعاون المشترك لممارسة الرياضة محلياً.

عقب ذلك جال ماركل وحضراوي على المنتجع لمشاهدة البحيرات والمرافق الخاصة بالمنتجع.

وأكد رئيس الاتحاد السعي لبدء ممارسة اللعبة محلياً في أقرب وقت ممكن، ضمن أهداف وزارة الرياضة للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، بزيادة عدد الرياضات وممارسيها.

وقال حضراوي: هدفنا في الاتحاد السعودي للتجديف انتشار وتوسع اللعبة داخليا وزيادة عدد اللاعبين في المنتخب السعودي، ونبحث عن الأماكن والمناطق التي يمكن الاستفادة منها في ممارسة اللعبة.

وأضاف: المملكة بها تنوع جغرافي كبير، ونستهدف الاستفادة من كافة الأماكن التي يمكن ممارسة رياضة التجديف بها.

جدير بالذكر أن اتحاد التجديف أسس عام 2019 بقرار وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل. وحقق الاتحاد 4 ميداليات برونزية دولية، وبرونزية آسيوية، وذهبيتين خليجيتين.