انتهى اللقاء الودي الذي جمع الباطن ونظيره الجبلين بفوز الجبلين بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس (الجمعة) على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل.

وجاء اللقاء في إطار تحضيرات الفريقين لاستئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وبذلك يختتم الباطن مبارياته الودية التي خاضها خلال فترة الإعداد.

وكان الباطن قد واجه الفيحاء والفيصلي والاتفاق والطائي قبل مواجهة الجبلين.

وعادت بعثة الباطن إلى حفر الباطن بعد ختام المعسكر المغلق بحائل والذي استمر لمدة أربعة أيام، ومنح الجهاز الفني للفريق اللاعبين راحة عن التدريبات اليوم (السبت) على أن تعاود التدريبات غداً (الأحد).