يختتم غدا (الجمعة) فريق الباطن معسكره الذي أقيم بحائل لمدة 4 أيام وذلك قبل استئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، حيث خاض الفريق أمس (الأربعاء) لقاءً وديا أمام الطائي انتهى سلبياً دون أهداف، فيما سيواجه غداً في ختام معسكره فريق الجبلين.

وكان الفريق أجرى تدريبه الأخير اليوم (الخميس) على ملعب نادي الجبلين، حيث بدأت التدريبات بتمارين لياقية مع مدرب اللياقة جورج، أعقبها طبق اللاعبون العديد من التمارين التكتيكية المتنوعة، واختتمت التدريبات بمناورة على منتصف مساحة الملعب، فيما واصل اللاعب محمد العتيبي برنامجه التأهيلي مع الجهاز الطبي بالفريق.