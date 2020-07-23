عقد الاتحاد السعودي للهجن مساء اليوم (الخميس) ورشة عمل لمديري ميادين الهجن في المملكة عبر الإتصال المرئي برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، لاستعراض اللوائح التنظيمية والمقابل المالي للخدمات والعقوبات في رياضة الهجن.

وفِي البداية، تقدم رئيس الاتحاد السعودي للهجن بالشكرَ والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما اللا محدود ورعايتهما لرياضة الهجن محليًّا ودوليًّا.

كما قدم الأمير فهد بن جلوي شكره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد الدولي للهجن، على دعمه للاتحاد منذ تاريخ إنشائه، وهنّأ مديري الميادين بمناسبة اعتماد مجلس الإدارة الإستراتيجية والحوكمة واللوائح التنظيمية والهيكل التنظيمي والمقابل المالي للخدمات والعقوبات في رياضة الهجن.

وأضاف الأمير فهد بن جلوي: «اليوم أسعد بلقائكم جميعاً مع الشكر لكل جهودكم التي قدمتموها سابقاً والتي سوف تقدمونها مستقبلاً لخدمة الميادين، وأعلم أن الجميع يقوم بمجهودات كبيرة من خلال التواصل مع الجهات الحكومية لخدمة الميادين وتشكرون على هذه الخطوة».

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن اعتمد في اجتماعه الأخير (الخميس) الماضي الإستراتيجية والحوكمة واللوائح التنظيمية والهيكل التنظيمي والمقابل المالي للخدمات والعقوبات في رياضة الهجن.