أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن إطلاق سباق المفاريد 2020 في نسخته الأولى خلال الفترة 1-2 محرم 1442هـ الموافق 20-21 أغسطس القادم وذلك في 6 ميادين بالمملكة.



وأوضح الاتحاد السعودي للهجن أن سباق المفاريد سيقام في كل موسم رياضي.



ويأتي إعلان سباق المفاريد 2020 ضمن إستراتيجة الاتحاد بدعم الميادين ورياضة الهجن، وسيكون مجموع أشواط السباق 300 شوط بجوائز تقدر بأكثر من نصف مليون ريال في الميادين التالية: الطائف بعدد 80 شوطاً، وميدان تبوك بعدد 60 شوطاً، وفي كل من ميادين حائل ونجران والرياض وميدان الجزيرة بالأحساء بعدد 40 شوطاً لكل ميدان.



الجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي للهجن أعلن قبل أيام أنظمته ولوائحه الجديدة التي بدأ بتطبيقها بتاريخ 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020م حيث يعتبر سباق المفاريد 2020 أول سباق يتم من خلاله تطبيق الأنظمة واللوائح.