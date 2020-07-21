يدخل اليوم (الثلاثاء) فريق الباطن معسكراً مغلقاً قصيراً بحائل، وذلك قبل استئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، حيث سيقيم الفريق معسكراً يمتد لمدة 4 أيام، سيخوض خلاله مواجهتين وديتين أمام الطائي غداً (الأربعاء) وأمام الجبلين يوم (الجمعة) القادم.يذكر أن الباطن يحتل المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري، وسيلاقي في أولى مبارياته بعد عودة استئناف الدوري فريق الشعلة على أرضه ضمن الجولة 29 من الدوري في السادس من الشهر القادم. ويسعى الباطن لمواصلة مشواره في الدوري والعودة مرة أخرى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم القادم.