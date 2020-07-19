عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن اجتماعه الثاني اليوم (الأحد) عبر الاتصال المرئي، برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.

وفِي بداية الاجتماع، رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي، وأعضاء المجلس، الشكرَ والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما اللامحدود ورعايتهما رياضة الهجن محليًّا ودوليًّا.

كما قدم الأمير فهد بن جلوي وأعضاء المجلس شكرهم لوزير الرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد الدولي للهجن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على توجيهاته ومتابعته لكل ما يخدم رياضة الهجن.

وخلال الاجتماع، استعرض المدير التنفيذي للاتحاد وليد بن أحمد السقا جدول الأعمال وتقرير إنجازات الاتحاد، كما استعرض الأمر السامي القاضي بإعداد ضوابط مشاركة أصحاب الهجن، تسهيلا للمشاركين في المهرجانات والسباقات التي تقام خارج المملكة، حيث يصدر الاتحاد السعودي للهجن تصريحا للمنافذ البرية بالسماح لهم بالخروج، إضافة للاستراتيجية والحوكمة واللوائح التنظيمية والهيكل التنظيمي، والمقابل المالي للخدمات والعقوبات، والبرنامج السعودي للكشف عن المنشطات في رياضة الهجن التي اعتمدها مجلس الإدارة بالإجماع.

وتم خلال الاجتماع اعتماد الجدول الزمني لسباقات ميادين الهجن في المملكة للموسم الرياضي 2020-2021 ليكون خلال الفترة من 1 سبتمبر 2020 حتى 31 مارس 2021 لجميع الميادين، إضافة إلى إطلاق البرنامج السعودي للكشف عن المنشطات في رياضة الهجن والمعتمد من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

كما اعتمد مجلس الإدارة لوائح الميادين والسباقات والمشاركين، حيث جاءت لائحة الميادين بـ54 مادة تضمنت أنواع الميادين وفئاتها وشروط إنشائها وتنظيمها وحوكمتها، وتصاريح إقامة السباقات والفعاليات فيها، فيما احتوت لائحة المشاركين على 60 مادة نصت على متطلبات وشروط تسجيل الملاك، وآلية ومتطلبات تسجيل هجان سعودي، كما تضمنت أيضاً متطلبات إصدار تأشيرة عامل هجان.

كما شملت لائحة المسابقات 67 مادة حول فئات وأنواع السباقات، وآلية تنظيم السباقات في الميادين، واللجان الميدانية ومهامها، ونفقات السباق والحقوق التجارية.

وأشار الاتحاد السعودي للهجن إلى أنه سيتم الإعلان عن البرنامج السعودي للكشف عن المنشطات في رياضة الهجن لاحقا.

فيما أكد الاتحاد تطبيق اللوائح التنظيمية والخدمات والمقابل المالي اعتبارا من تاريخ اليوم 28 ذي القعدة 1441هـ الموافق 19 يوليو 2020، وبإمكان الجميع الاطلاع على اللوائح من خلال الروابط:

لائحة المشاركين: https://bit.ly/2Wy3f64

لائحة الميادين: https://bit.ly/3jr4JJd

لائحة السباقات: https://bit.ly/3je0Zup

وفي نهاية الاجتماع، قدم رئيس مجلس الإدارة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، شكره لأعضاء المجلس، متمنياً التوفيق ومزيداً من النجاحات لرياضة الهجن.