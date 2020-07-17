خاض فريق الباطن مساء أمس (الخميس) مواجهته الودية الثالثة أمام فريق الفيصلي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، إذ انتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 سجل للباطن اللاعب سلطان غنيمان في الدقيقة 53 عن طريق ضربة جزاء بعد تعرض اللاعب مهنا واقص لإعاقة داخل منطقة الجزاء، ويوسف المزيريب في الدقيقة 89، بينما سجل للفيصلي ويليام في الدقيقة 85 ومصطفى بصاص في الدقيقة 87.مدرب الباطن السيد خوسيه جاريد لعب بتشكيلتين مختلفتين خلال مجريات المباراة، وقدم الباطن مستوى جيداً في المواجهة، وسيخوض الباطن خلال الأسبوع القادم مواجهتين وديتين أمام الطائي والجبلين بحائل، إذ سيقيم الفريق معسكراً قصيراً مغلقاً يمتد 4 أيام بحائل.