هنأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، باسمه وأعضاء مجلس الإدارة، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بمناسبة انتخابها عضوًا باللجنة الأولمبية الدولية.ورفع رئيس الاتحاد السعودي التهنئة لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مثمنًا دعمه المتواصل للكوادر الوطنية للوصول إلى المناصب الدولية وتمثيل المملكة في مختلف ميادين الرياضة.وكانت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان قد تم انتخابها عضوًا باللجنة الأولمبية الدولية خلال جلسة اللجنة التي عقدت اليوم (الجمعة) عن بعد.