انضم حارس نادي الاتحاد رغدان سالم لتدريبات المنتخب الوطني تحت 19 عاماً، بعد أن تم استدعاؤه من قبل المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج، إذ يستعد الأخضر الشاب لبطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان، المقرر انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل، وذلك عقب الفترة الحرة التي قضاها اللاعبون أمس الثلاثاء في أبرز المعالم السياحية بمنطقة عسير.وميدانياً أجرى «الأخضر» مرانه على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية طبّق المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج والجهاز الفني المساعد خلاله تمارين تكتيكية متنوعة.يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عاماً 2021 في إندونيسيا، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة «الثالثة» وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.