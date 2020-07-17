شهدت تدريبات النادي الأهلي صباح اليوم مشاركة اللاعب عبدالفتاح عسيري عقب أقل من 12 ساعة فقط من توقيعه عقداً رسمياً ينضم به إلى صفوف نادي النصر عقب نهاية عقده الحالي مع النادي الأهلي الذي ينتهي بعد 6 أشهر.وكشفت مصادر «عكاظ» أن إدارة نادي النصر ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة مفاوضاتها الرسمية مع نظيرتها في النادي الأهلي لشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب، إذ يأمل مسؤولو النصر في اتمام الصفقة بأسرع وقتٍ ممكن لضمان تسجيل اللاعب في قائمة الفريق خلال الموسم الرياضي المقبل.