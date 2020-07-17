واصلت عقود لاعبي كرة القدم السعودية تقديم المفاجآت للوسط الرياضي، من خلال تضخمها ووصولها إلى أرقام فلكية خلال فترات زمنية قصيرة، إذ أصبح الأمر طبيعياً جداً بأن يتضاعف السعر السوقي للاعب بمستوى فني جيد إلى جيد جداً من أرقام بسيطة إلى ملايين خلال فترة سنتين أو 3 سنوات دون مردود فني مُبهر أو ضمانات واضحة للأندية التي تدفع تلك المبالغ، بمتابعتها لانضباطية اللاعب أو مدى التطور المستمر في أدائه داخل الملعب.وشهدت كرة القدم السعودية صفقات كبيرة داخل سوق الانتقالات السعودية تأرجحت ما بين النجاح والفشل الذريع والنهاية السريعة، إلا أن الأمر المتشابه بينها جميعاً كان حجم الضجة الإعلامية الكبيرة التي سبقت الصفقة والمبلغ المالي الوافر الذي دفعته الأندية لكسب خدمات اللاعبين.يحيى الشهريفي عام 2013 كان نادي النصر قد أتم الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم السعودية بانتقال لاعب الاتفاق يحيى الشهري بمبلغ 48 مليون ريال.هارون كماراانتقل من القادسية إلى الاتحاد بمبلغ تجاوز الـ30 مليونا بعد منافسة شرسة مع الهلال، ويعتبر أغلى لاعب من فئة المواليد.عبدالفتاح عسيريفيما كان عبدالفتاح عسيري حديث الأوساط الرياضية حالياً، إذ بدأ مسيرته مع نادي حطين الذي باع عقده إلى الاتحاد بمبلغ 500 ألف ريال، ليستمر مع العميد حتى نهاية عقده وينتقل في صفقة مجانية إلى الأهلي وبراتب إجمالي تجاوز 25 مليون ريال بعد توقيع عقد (هاوي ومحترف) لمدة 4 سنوات ونصف،وسيكون مجمل عقد عسيري الجديد 20 مليونا.نايف هزازيبدأ نايف هزازي مشواره في نادي الاتحاد قبل الانتقال إلى الشباب بمبلغ تجاوز وقتها 6 ملايين،وانتقل من الشباب إلى النصر بمبلغ تجاوز 27 مليونا.في عام 2014 أبرم نادي النصر صفقة مهمة بعد منافسة كبيرة مع غريمه الهلال، تمثلت بضم لاعب الرائد عبدالعزيز الجبرين بمبلغ تجاوز 24 مليون ريال.