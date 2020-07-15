بطموح الكبار، تصر لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة مضاوي فيصل الخيال على نحت اسمها من ذهب في سجلات الأبطال من خلال لعبة المبارزة التي تدرجت فيها إلى أن حصلت على الميدالية الذهبية في بطولة القارات الافتراضية للمبارزة لسلاح السايبر، وما زالت في طريقها لبلوغ العالمية وتشريف الوطن.«عكاظ» استضافت الخيال للحديث عن إنجازاتها وطموحها وسر تعلقها بلعبة المبارزة، فإلى نص الحوار:• بداية حدثينا أين كانت البداية مع المبارزة؟•• كانت بدايتي في عام 2019 مع سلاح الابيه في الرياض بعدها غيرت توجهي إلى سلاح السايبر.• متى كانت أول مشاركة لك على صعيد البطولات المحلية؟•• أول مشاركة لي في البطولات المحلية كانت في الدمام بنهاية ديسمبر 2019، والحمد لله ربي وفقني بميدالية برونزية.• متى كانت أول مشاركة لك على صعيد البطولات الخارجية؟•• كنت على استعداد لأول مشاركة خارجية هذا العام، ولكن بسبب جائحة كورونا كوفيد - 19 ألغيت البطولة، وحققت هذا العام الميدالية الذهبية في بطولة القارات الافتراضية للمبارزة لسلاح السايبر التي نظمها اتحاد دول الأمريكان للمبارزة، حيث احتللت المركز الأول أثناء مشاركتي مع المنتخب السعودي للمبارزة.• كيف تقيمين ملف الرياضة النسوية في السعودية في الوقت الراهن؟•• لمعت نساء كثيرات في سماء الرياضة السعودية ليس فقط بممارسة رياضات كانت إلى زمن قريب حكراً على الرجال فقط، بل أيضاً بتبوؤ مناصب قيادية رياضية وهذا يعود إلى جهود القيادة الرشيدة لتمكين المرأة.• ماهو السر وراء بروز مضاوي الخيال في المبارزة؟•• الإراداة والعزيمة وتشجيع أسرتي وأختي مشاعل فهي أيضاً لها ميول بالمبارزة وخاضت العديد من البطولات.• من واقع تجربتك الشخصية، ما الذي تعلمته من المبارزة؟•• الصبر والتركيز.• ماهي المجالات الأخرى التي تمارسينها في هذا المجال بخلاف لعبة المبارزة؟•• مارست رياضات كثيره بدايةً بكرة السلة والسباحة وتعلمت الباليه والبوينت ودخلت عالم المبارزة بعدما حققت نجاحات في الرياضات السابقة.• ما أصعب المواقف التي تعرضت لها؟•• قد لا يكون موقفا صعبا لكن في المنافسة الافتراضية بذلت جهداً أكبر لتعويض الفراغ من عدم وجود منافسات حالياً.• ما رسالتك لأي فتاة ترغب في خوض تجربتك ولكن تخشى المجتمع؟•• أشجع كل فتاة لدخول مجال المبارزة وممارسة الرياضة بشكل عام لأنها ممتعة ومفيدة وتعتمد علي قدراتك الجسدية والعقلية وهذا مهم جداً، ولها انعكاس أكثر في حياتك الصحية والعملية في المستقبل.• ماهو أفضل تكريم حصلت عليه؟•• المركز الثالث في بطولة الجولة البرونزية (بطولة محلية)، والمركز الأول في البطولة الافتراضية.• ماذا عن الاهتمام الإعلامي باللعبة؟•• يوجد اهتمام إعلامي عن طريق المنتخب السعودي والاتحاد السعودي للمبارزة ممثلة برئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، والشكر موصول للمدير التنفيذي للاتحاد السعودي للمبارزة عبدالله السنيد.• كيف يمكن النهوض برياضة المبارزة النسائية في السعودية؟ وماذا ينقصها؟•• التعاقد مع مدربين ذوي خبرات عالمية وإتاحة مراكز إضافية للتدريب من خلال المعسكرات الداخلية والخارجية لأفراد الفريق، والاهتمام بالصالات الرياضية وزيادة الدعم لها بالأجهزة والأدوات التي نحتاجها في التمرين، والاهتمام بصحة اللاعبين والنظام الغذائي لأنه أساسي، والاهتمام بالصحة النفسية للاعبين لأن المبارزة تحتاج جرأة وطرد الخوف خصوصاً في البداية، وفي حال الفوز والخسارة قد تحبط اللاعبة.• ماهي طموحاتك المستقبلية؟•• الوصول للعالمية والاحتراف.• كلمة الختام لمن توجهينها؟•• أتوجه بجزيل الشكر والعرفان للقيادة ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل للدعم اللا محدود المقدم للمرأة السعودية في جميع المجالات ومن ضمنها المجال الرياضي ومن خلاله أتيحت لنا وأخواتي اللاعبات فرصة المشاركة في الرياضة العالمية.