أفادت مصادر «عكاظ» أن خطوة لاعب النادي الأهلي دجانيني تافاريس بفسخ عقده مع النادي من طرف واحد، جاءت كردة فعل من اللاعب عقب عدم رفضه لقرار إدارة النادي بتخفيض راتبه الشهري بنسبة 50% خلال فترة توقف المنافسات بسبب فايروس كورونا، إذ أشارت مصادر «عكاظ» أن إدارة النادي الأهلي أبلغت كافة اللاعبين خلال شهر مارس الماضي تخفيض رواتبهم الشهرية بنسبة 50% نظراً لتوقف المنافسات، قبل أن تقوم خلال الشهر الأخير بتسديد كافة الرواتب المتأخرة وقامت بخصم النسبة المقررة من رواتب اللاعبين خلال شهري مارس ومايو، وقامت الإدارة بتحويل رواتب دجانيني على حسابه الخاص إلا أن اللاعب رفض هذا الخصم مطالباً بتسيمه راتبه كاملاً، وهو ما دعا وكيل أعماله إلى مخاطبة إدارة النادي بطلب فسخ العقد من طرف واحد، وإخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم بذلك، نظراً لعدم التزام النادي الأهلي بتسليمه راتبه الشهري كاملاً.