قدم لاعب نادي الاتحاد فهد المولد، اعتذاره لجمهور نادي الاتحاد، نظير خروجه من معسكر فريقه الحالي في منطقة عسير.

وأقر المولد، بأنه أخطأ بخروجه من المعسكر، مكررا اعتذاره لما بدر منه، مشيرا إلى أن ذلك ليس من شيمه وأخلاقه.

وقال فهد المولد عبر حسابه في موقع «تويتر»: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي الكرام، الوفاء للكيان الاتحادي وجماهيره العاشقةالوفية هو أكثر ما أحرص عليه طوال مسيرتي الكروية».

وأضاف: «أنا أخطأت بخروجي من المعسكر وليست من شيمي وأخلاقي وتعاملي ولكن كان حجم المشكلة ومؤثراتها أكبر من تحملي النفسيوالذهني وعليه أقدم اعتذاري».

وتابع: «أعتذر لمدرج الذهب الذي وقف معي وساندني طوال مسيرتي، والطواقم العاملة وزملائي اللاعبين وللجميع بلا استثناء، وأعدكمبتقديم الأفضل للكيان ومحبيه».