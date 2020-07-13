بالوقت الذي أعلن فيه نادي الاتحاد انضمام لاعبه الجديد عبدالمجيد السواط إلى معسكره المقام حالياً في عسير، سارع النادي السابق للاعب (نادي التعاون) إلى إصدار بيان صحفي أبدى من خلاله استياءه الكبير من تصرف نادي الاتحاد بطلب واستقبال اللاعب عبدالمجيد السواط في معسكره الإعدادي، وأشار نادي التعاون إلى أنه يملك موافقة من لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم على تمديد عقد اللاعب لمدة موسم رياضي كامل بداية من الأول من يوليو الجاري.

وطالب التعاونيون وزارة الرياضة واتحاد الكرة بحفظ حقوقهم القانونية جراء التجاوز الحاصل من اللاعب عبدالمجيد السواط بمساعدة من نادي الاتحاد.