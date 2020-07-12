علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن نادي النصر في طريقه للتعاقد مع النجم الدولي ولاعب النادي الأهلي عبدالفتاح عسيري، عقب دخوله فترة الأشهر الستة نهاية الأسبوع الحالي، والتي يحق للاعب من خلالها التوقيع لأي نادٍ يقدم له العرض الاحترافي المناسب، إذ يسعى النصر لقطع الطريق على غريمه التقليدي الهلال، والظفر بالصفقة التي ستشكل إضافة فنية في ظل الإمكانات التي يمتلكها عسيري.

وأوضحت المصادر ذاتها أن العرض النصراوي الذي سيقدم للاعب مقابل انتقاله لصفوف العالمي يبلغ 20 مليون ريال شاملة مقدم العقد والرواتب الشهرية للاعب وفيلا سكنية وسيارة فاخرة، وستكون مدة العقد 3 سنوات قادمة.

وكشفت المصادر أن مدرب النصر فيتوريا منح إدارة ناديه الضوء الأخضر للتعاقد مع اللاعب عبدالفتاح عسيري؛ لإمكاناته الفنية العالية وحاجة الفريق لخدماته في السنوات القادمة.

يذكر أن عبدالفتاح عسيري كانت بداية مشوار الكروي مع نادي حطين، ومن ثم انتقل لنادي الاتحاد، وبعد ذلك انتقل للنادي الأهلي.

الأندية التي لعب عبدالفتاح

1- حطين 2008

2- الاتحاد 2010

3- الأهلي 2017