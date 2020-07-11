أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن إجمالي حالات الإصابة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، بين لاعبي وإداريي وفنيي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بلغ 122 حالة إيجابية.

وأوضح «اتحاد القدم» في تقريره الخاص بفايروس كورونا خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 8 يوليو، أن عدد الحالات الإيجابية المصابة في أندية دوري المحترفين بلغت 97 حالة، من بينها 50 حالة للاعبين، و47 حالة لإداريين وفنيين، موزعين على 16 نادياً، فيما تم إجراء 1351 فحصا.

وأضاف في تقريره أنه تم رصد 25 حالة إيجابية مصابة بـ«كوفيد-19» بين لاعبي أندية الدرجة الأولى، موزعين على 20 نادياً، فيما تم إجراء 781 فحصاً.