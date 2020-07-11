انتهى اللقاء الودي الذي جمع الباطن ونظيره الاتفاق على ملعب الأخير بالدمام بنتيجة 1-1، بعد أن انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، تقدم الباطن بهدف عن طريق اللاعب يوسف المزيريب، وفي الدقيقة 70 سجل اللاعب هدف التعديل للاتفاق.

يذكر أن هذه المواجهة تعتبر الثانية للباطن، حيث سبق له لقاء الفيحاء في المجمعة، بينما تعتبر المواجهة الأولى الودية للاتفاق.

ولعب مدرب الباطن البرتغالي خوسيه جاريدو بتشكيلتين خلال مجريات المباراة، وبعد نهاية المباراة أقامت إدارة الاتفاق حفل عشاء لبعثة الباطن، وقدمت إدارة الباطن شكرها وتقديرها لإدارة الاتفاق على حسن الضيافة.