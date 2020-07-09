نظم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي دورة تدريبية بعنوان «المسؤولية الإعلامية في الصحافة الرياضية»، قدمها المحاضر طارق الحميد بمشاركة ١٠٧ إعلاميين وإعلاميات.

وأقيم البرنامج التدريبي عن بعد على مدار ٣ أيام لمدة ساعتين يومياً، من التاسعة مساء وحتى الحادية عشرة مساء، من الاثنين إلى الأربعاء (٦ – ٨) يوليو الجاري.

وأوضح لـ«عكاظ» رئيس تحرير الشرق الأوسط السابق الكاتب والمحلل السياسي طارق الحميد أن محاور الدورة تناولت أهمية الالتزام بمعايير العمل الصحفي لتخفيض التعصب والتحلي بالحرفية.

وأضاف: «قناعتي أن التدريب هو الأساس لإعلام أفضل، وحضور ١٠٧ إعلاميين وإعلاميات دليل على أن لدينا جيلا متعطشا للمعرفة والنجاح في الإعلام السعودي، وهذا ما يدعو للفخر».

ويأتي البرنامج ضمن سلسلة برامج تدريبية متخصصة لتطوير الإعلاميين الرياضيين ومساعدتهم في أداء مهماتهم باحترافية ومهنية، تحت إشراف الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي.