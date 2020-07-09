كشفت مصادر «عكاظ» أن شخصيات اتحادية بارزة تدخلت خلال الساعات القليلة الماضية لمحاولة حل أزمة اللاعب فهد المولد مع نادي الاتحاد، إذ أشارت المصادر إلى أن المولد ما زال متمسكا بمطالبه التي تتمثل في استلام مبالغ مالية مستحقة لصالحه، وهو الأمر الذي جعله يغادر معسكر فريقه المقام حالياً في عسير.

وكانت شخصيات اتحادية بارزة تدخلت سريعاً عقب إصدار النادي بيانا رسميا بشأن مغادرة اللاعب المعسكر، وتحاول جادة إنهاء المشكلة سريعاً، خصوصاً أن المولد يعتبر من أهم نجوم الفريق الاتحادي الذين سيعتمد عليهم النادي في مبارياته المتبقية من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما علمت «عكاظ» أن جميع لاعبي الاتحاد استلموا مرتباتهم الشهرية حتى شهر يونيو الماضي، بمن فيهم فهد المولد الذي يطالب بمبالغ مالية مستحقة من مقدم عقده مع النادي.