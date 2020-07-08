خص نائب رئيس نادي الرائد صالح المرشود «عكاظ» بتصريح حول مسألة انتقال اللاعب صالح الشهري إلى الهلال بعد انتهاء فترة إعارته، إذ أشار إلى أن نادي الهلال لم يتقدم بأي عرض رسمي حتى الآن لشراء عقد اللاعب، مرجعاً ذلك إلى عدم انتهاء الموسم، مؤكداً أن اللاعب صالح الشهري سيكون مفيداً لإي نادٍ ينتقل إليه، عطفاً على المستويات الجيدة التي يقدمها بالدوري مع الهلال.وأشار إلى أن استمراره مع الرائد سيكون مفيداً، والفريق بحاجة لاعب بإمكانيات صالح الشهري.

وحول المبلغ الذي ستحدده إدارة الرائد لانتقال اللاعب، أكد أنه ليس هناك مبلغ محدد، ولكن يأتي في المقام الأول المردود المالي الذي سيدخل خزينة النادي. وعن استعدادات الفريق الحالية، أكد أن الفريق يسير بمنهجية واضحة وخطط مدروسة بعد العودة للتدريبات، متمنياً أن يحقق الفريق نتائج إيجابية تجعله في المراكز الخمسة الأولى.