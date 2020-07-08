يقيم الاتحاد السعودي للريشة الطائرة، برنامجاً تدريبا يومياً عن بعد للاعبات المنتخب السعودي للريشة الطائرة للسيدات، بمشاركة لاعبات الريشة الطائرة في المملكة، وذلك تحت إشراف طاقم من المدربات المعتمدات من الاتحاد السعودي للريشة الطائرة.

ويكمن الهدف من المعسكر التدريبي في مواصلة التدريبات الخاصة باللاعبات والمحافظة على لياقاتهن ومستوى أدائهن، حيث تشمل التدريبات تمارين متنوعة ما بين التمارين الهوائية وتمارين الجهد والتمارين الخاصة بتطوير مهارات اللعبة.

ويأتي المعسكر ضمن خطة الاتحاد التي يسعى من خلالها لتقديم كل ما يخدم ويطور رياضة الريشة الطائرة في المملكة خلال هذه الفترة من متابعة تدريبات اللاعبين واللاعبات والوقوف على سبل تطويرهم مهاريا وفنيا.