كشف رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين، أن موعد فتح التسجيل لانتقالات اللاعبين الأجانب للموسم الرياضي الجديد 2020-2021 بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة، سيكون اعتباراً من بداية 1 أغسطس القادم.وأضاف البابطين: «نظراً للظروف والإجراءات الراهنة الخاصة بجائحة كورنا عليه قرر الاتحاد السعودي لكرة الطائرة في حالة تسجيل الأندية لاعبين أجانب جدد للموسم الجديد، يمكن للأندية الاستفادة من اللاعبين الأجانب في تكملة المباريات والمسابقات المتبقية من الموسم الرياضي الحالي، واستمرار اللعب مع الأندية في مسابقات الموسم الجديد، وعلى الأندية الراغبة في تسجيل لاعبين جدد مخاطبة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة»، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح مع بداية استئناف المسابقات خلال الفترة القادمة على مستوى جميع الدرجات، طالباً من الجميع خلال العودة تطبيق جميع الاحترازات والإجراءات الصحية المتبعة التي أكدت عليها وزارة الرياضة.